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HD كورة لايف beIN SPORTS مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر kora star مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم كورة لايف

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأرجنتين وأوروجواى بث مباشر اليوم 18-11-2019 مباراة ودية ، في مباراة هامة وقوية ضمن اللقاءات الوية، يلتقي المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم مع نظيره أوروجواي، بينهما مساء غد الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم المقبلتين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وستقام المباراة على ملعب "بلومفيلد آرينا"، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة 13 beIN SPORTS HD، ويدخل المنتخب الارجنتيني المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في المباراة الودية التي اقيمت بينهما في السعودية بالإضافة إلى أنه يتسلح بسلاح نجمه ليونيل ميسين والذي عادل للتألق من جديد.
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الأرجنتين Vs أوروجواى.
البطولة : مباراة دية.
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : غير معروف .
المعلق : غير معروف .

موعد المباراة :
10:15 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:15 مساءاً بتوقيت مصر .
9:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:15 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:15 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:15 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:15 مساءاً بتوقيت العراق .

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