رضوى الشربيني: "لا يستمر شئ إلا إذا كان متبادل"

ئنشرت الفنانة رضوى الشربيني تويتة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



وكتبت "الشربيني" قائلة: "‏لا يستمر شئ إلا إذا كان متبادل".





وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً:‏‎ﻻ شيء يستمر إذا لم يكن متبادل.. فحكايات الطرف الواحد مرهقة جداً، والصمت عن أخطاء من نحب، حب خاص لهم .. وألم خاص لنا، وأردف أخر قائلاً: عندك حق يا احلى رضوى في الدنيا.





وعلى صعيد أخر واجهت رضوى الشربيني العديد من النقد من الجمهور.



ويشيد بعض من الناس حبا بالإعلامية رضوى الشربيني وتمثل للبعض نموذج "للمرأة المتحررة القوية"، وينتقدها البعض الأخر وتمثل لهم " العدوة".



وتعرضت الشربيني لمهاجمة تليفونية من إحدى المتابعات تدعى "رنا " قائلة لها: "نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد مابتضرنا".



وردت الفنانة رضوى الشربيني عليهم قائلة: "إن برنامجها يحمل الرد على بعض الحالات من التجارب الفاشلة، ويجب الا يتخذ على انه معاداة للرجال".



وظهرت الفنانة رضوى الشربيني في إحدى البرامج نادمة تركت حبيبها السابق وتخلت عنه وخاضت تجربة فاشلة أدت إلى الزواج الفاشل.