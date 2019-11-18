القنصل الفلسطيني بالإسكندرية: متمسكون بالقدس عاصمة لنا (صور)

نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالاسكندرية، حفل استقبال لليوم الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين في إحدى الفنادق الكبرى بحدائق المنتزة شرق الإسكندرية، في ذكراه ال ال31 لإعلان الإستقلال الذي أعلنه الرئيس الراحل ياسر عرفات، عام 1988 في دولة الجزائر.



وقال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية حسام الدباس، إن النضال سيستمر تحت قيادة الرئيس محمود عباس متمسكين بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، متمسكين بالنهج وثوابت النضال، قائلا:"أننا نحيي الذكرى ال15 للشهيد الراحل ياسر عرفات".



وأضاف أن الرئيس محمود عباس قال إن هناك من يريد أن يسرق مننا الحلم، فصفعناهم على وجوههم لأننا لن نتنازل عن قضيتنا، ولكن لن نصمت وسنصمد حتى تعود فلسطين حرة والقدس عاصمة لدولتنا.



وأكد أن مصر بذلت جهدا كبيرا بالاهتمام بالقضية الفلسطينية التي تبنتها مصر كجزء من الأمن القومي المصري لتجنب أبناء فلسطين ويلات الحرب.



وقدم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وما يبذله من جهد كبير في القضية الفلسطينية، مشيرا أنه أحد أبناء القوات المسلحة الدرع الحامي للوطن العربي.



وأضاف أن القيادة الفلسطينية تقود حربا دبلوماسية والجهد الفلسطيني مستمر حتى تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأرض العربية.



وأوضح أن إعلان الاستقلال شكل وجدان الشعب الفلسطيني، بعد أن أراد الاحتلال الإسرائيلي محو التاريخ والهوية الفلسطينية.



جاء ذلك بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، اللواء خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء اركان حرب نهاد شاهين قائد الأسطول الشمالي البحري، واللواء اركان حرب هشام صفوت قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، وعدد من قناصل الدول والسلك الدبلوماسي، وقيادات محافظة الإسكندرية.



وقدمت الحفل المستشارة أنوار سلمان من طول كرم بفلسطين.





وشارك الفنان التشكيلي محمد الديري من فلسطين الذي شارك في برنامج ارب جوت تالنت، الذي جاء من رحم المعاناه من غزة الصمود خصيصا للمشاركة بموهبته.