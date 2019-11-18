يلا MESSI شووت مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي kora online بث مباشر مباراة الارجنتين وأوروجواي yalla shoot اليوم HD

ينتظر عشاق المنتخب الأرجنتيني مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي اليوم لحظة بلحظة من خلال بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي بدون تقطيع في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019 في البرازيل والمنقولة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية مباشرة والتي ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الخميس وذلك بتوقيت القاهرة الموافق عشرون من شهر يونيو الجاري على ملعب ستاد جوفيرنادور ماجاليس في مدينة بيلو هوريزونتي بتحكيم ويلتون بيريرا سامبيو الدولي البرازيلي وطاقمه .





وقد تلقى المنتخب الأرجنتيني هزيمة مؤلمة في الجولة الأولى من نظيره الكولومبي بهدفين نظيفين تسببت في وقوعه بمؤخرة الجدول بدون رصيد من النقاط ويبدأ مواجهة اليوم بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي اليوم على يوتيوب ويريد تحقيق الفوز الذي لا بديل عنه من أجل إحياء فرصة التأهل بالجولة الأخيرة أمام قطر ولا محالة سيعتمد اليوم على ليونيل ميسي وأجويرو ودي ماريا أوتاميندي لحصد الثلاث نقاط التي لا بديل عنها لاستعادة جزء من توازن المجموعة وسيكون مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي اليوم على بي إن سبورت مهم للغاية في ظل عودة أخر انتصار في بطولة كوبا أمريكا 2015 بسداسية مقابل هدف وحيد .





وانتهت آخر مباراة بين المنتخبين بفوز الباراجوياني بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2018 ونعرض لكم بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي الآن في كوبا أمريكا حيث يطمع الأخير في خطف الفوز الثاني توالياً ومن ثم الإطاحة بالتانجو خارج البطولة أو الخروج بالتعادل و الحسم في الجولة الأخيرة فإنه يمتلك حالياً نقطة وحيدة من تعادل مع منتخب قطر في الجولة الأولى ويعول اليوم على خدمات أنتوني سيلفا و ديرليس جونزاليس وفيديريكو سانتاندير وأوسكار كاردوزو لإرهاق دفاعات المنافس وتحقيق الانتصار المطلوب عبر مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر HD اليوم الخميس .





لايف مباراة الارجنتين وباراجواي اليوم اونلاين بجودة عالية ومن خلال العديد من السيرفرات كما ستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS MAX 3D وأيضاً max 4 HD بتعليق عصام الشوالي في المجموعة الثانية النارية التي تضم كل من كولومبيا وقطر بالإضافة إلى ثنائي مواجهة اليوم .



