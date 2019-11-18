شاهد.. أحمد فهمي بـ"نيو لوك" من أحدث أفلامه



وجاءت باقى التعليقات فى إطار إعطاء آرائهم فى الإطلالة ما بين معجب وغير معجب، وعبر البعض عن إعجابه بتمثيل فهمى ومازحه البعض الآخر.



يذكر أن الفنان أحمد فهمي، خريج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكنه عشق الفن، عرفه الجمهور هو وزميليه هشام ماجد وشيكو، من خلال أول أفلامهم "ورقة شفرة"، وتوالت أعمالهم الفنية الناجحة التي تجمع الثلاثى، حتى أعلن فهمى انفصاله عنهم وأكمل مشواره الفنى بمفرده.



نشر أحمد فهمى لجمهوره صورة، ظهر "بنيو لوك" جديد ببذقن ونظارة طبية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".علقت إحدى المتابعات قائلة: "ربيت دقنك ليه مش حلو اللوك دة"، ورد عليها فهمى موضحا أنه لوك له فى فيلم ولم يعط تفاصيل أكثر من ذلك.