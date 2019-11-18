ماجد سعد: لغة جسد الألمان مع السيسي دليل على زعامة مصر للشرق الأوسط

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن المسئولين الألمان يحرصوا في كل زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، أن يعقدوا جلسات عمل معه ومع الوفد المصري، حيث أن مصر هى مفتاح القارة الأفريقية، وكل صناع القرار الألمان يضعون ثقتهم في الرئيس السيسي.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت 7 مليار يورو، والصادرات المصرية إلى ألمانيا تجاوزت 13%، وعدد الشركات الألمانية داخل مصر وصلت إلى 2115 شركة.



