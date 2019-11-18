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ماجد سعد: لغة جسد الألمان مع السيسي دليل على زعامة مصر للشرق الأوسط
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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هدى عبدالرازق
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قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن المسئولين الألمان يحرصوا في كل زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، أن يعقدوا جلسات عمل معه ومع الوفد المصري، حيث أن مصر هى مفتاح القارة الأفريقية، وكل صناع القرار الألمان يضعون ثقتهم في الرئيس السيسي.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت 7 مليار يورو، والصادرات المصرية إلى ألمانيا تجاوزت 13%، وعدد الشركات الألمانية داخل مصر وصلت إلى 2115 شركة.
وأوضح أن هناك عدة ملفات منتظر مناقشتها خلال قمة مجموعة العشرين وأفريقيا ومن أهمها زيادة حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية، والهجرة غير المشروعة، مؤكدا أن مصر أصبحت صاحبة الريادة والزعامة في الشرق الأوسط، معقبا: "بصوا على لغة الجيد للمسئولين الألمان خلال لقاءتهم مع الرئيس السيسي والمسئولين المصريين".
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