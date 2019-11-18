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رئيس البرلمان الألماني يستقبل السيسي ويثمن جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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رئيس البرلمان الألماني والسيسي
رئيس البرلمان الألماني والسيسي
الفجر
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زار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الإثنين مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، وكان في استقباله السيد فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس البرلمان أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألماني، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه بالسيد شويبله مجددا وذلك في اطار وتطلعه لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانية على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز اواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الاخيرة من خلال ممارسات فعلية علي ارض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع ان يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معرباً عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة.
رئيس البرلمان الألماني يستقبل السيسي ويثمن جهود مصر في مكافحة الإرهاب
رئيس البرلمان الألماني يستقبل السيسي ويثمن جهود مصر في مكافحة الإرهاب
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