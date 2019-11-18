وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة التراجع عن قرار القراءة والنصوص المتحررة لطلاب الصف الأول الثانوي

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، بشأن ما أُثير حول القراءة والنصوص المتحررة للصف الأول الثانوي، قائلًا: "مفيش تراجع وكنت فقط أشرح فلسفة التطوير، ولا نية لتغييرها".





وكان قد ناشد عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن تظل الوزارة ثابته على قراراها بشأن القراءة والنصوص "متحررة" في الصف الأول الثانوي، وألا يتم التراجع عن هذا الأمر لأن الطلاب قد بدأو فى التعود على هذا النظام الجديد.





وأضاف أولياء الأمور لـ"الفجر"، أنه يوجد بعض المعلمين الذين يقومون بالضغط على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لكى تكون القراءة والنصوص حفظ وليس متحررة، قائلين:" نتمنى من الوزير عدم الاستجابة لهم أو الضغط عليه، مش عايزين نرجع للحفظ والتلقين تاني".





وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جروب "أدعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب"، مناشدات من المعلمين تطالب بألا يعتمد امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي على الموضوعات المتحررة فقط.