موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه منتخب مصر الاوليمبي نظيره الجتوب أفريقي غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب أفريقيا

وتُقام مباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم افريقيا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب أفريقيا

وستُذاع مباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم افريقيا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 10" الرياضية المُشفرة beIN Sports HD 10، وقناة "تايم سبورت" بث أرضي.





التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب أفريقيا





ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر الاوليمبي مباراته أمام جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد صبحي.





خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أسامة جلال طعيمة - أحمد أبو الفتوح.





خط الوسط: عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي.





خط الهجوم: رمضان صبحي - مصطفى محمد - صلاح محسن.





وتمكن منتخب مصر الاوليمبي من اعتلاء صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة ، عقب انتصاره على مالي وغانا والكاميرون، بينما يحتل منتخب جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على كوت ديفوار، والتعادل مع نيجيريا وزامبيا.



ويذكر أن منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى سيلتقي مع كوت ديفوار في نصف النهائي، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساءًا، على ستاد السلام.