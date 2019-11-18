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النجم الساحلي يعلن رسمياً تعيين جاريدو مدربا للفريق قبل موقعة الأهلي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي، بالإعلان رسمياً اليوم الإثنين، عن إسناد المهمة الفنية للفريق إلى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي السابق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النجم الساحلي عبر فيسيوك:" تولي جاريدو مهمة الفريق خلفا لفوزي البنزرتي المدير الفني للفريق.

ويخوض الفريق الساحلي مواجهة قوية أمام الأهلي في ملعب رادس يوم 29 نوفمبر الجاري، بافتتاحية مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان المدرب الإسباني قد تولى تدريب الأهلي واستطاع التتويج ببطولة الكونفدرالية، وكذلك توج بالبطولة ذاتها مع الرجاء البيضاوي المغرب.

ودرب جاريدو خلال مسيرته التدريبية عدة أندية كفياريال، وريال بيتيس الإسبانيين، وكلوب بروج البلجيكي، والاتفاق السعودي، والعين الإماراتي.
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