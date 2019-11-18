طب المنصورة ينظم مؤتمر للأمراض النفسية (صور)

أعلنت جامعة المنصورة عن تظيم قسم الطب النفسي بكلية الطب بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسى المؤتمر الدولى الثامن لقسم الأمراض النفسية بمستشفيات جامعة المنصورة فى الفترة من21 _ 22 نوفمبر2019 بفندق جامعة المنصورة.



تحت رعاية الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور نسرين صلاح عمر. عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال موسى مدير عام المستشفيات، وتنظيم الدكتور هالة البرعى رئيس قسم الأمراض النفسية ورئيس المؤتمر.



يشارك بالمؤتمر الدكتور احمد عكاشة مؤسس ورئيس مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس والرئيس الفخرى للجمعية المصرية للطب النفسى واتحاد الأطباء النفسيين العرب رئيس الجمعية العالمية للطب النفسى مستشار الرئيس للصحة النفسية التوافق المجتمعى، الدكتور ممتاز عبدالوهاب رئيس الجمعية المصرية للامراض النفسية رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب رئيس المجلس الإقليمى للصحة النفسية رؤساء شرف المؤتمر، الدكتور أسامة البرعى استاذ الطب النفسى جامعة المنصورة نائب رئيس المؤتمر، الدكتور السيد النجار سكرتير المؤتمر، الدكتور شدى الجمل رئيس اللجنة العلمية، الدكتور محمد عزت الحديد رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور السيد صلاح منسق المرتمر، الدكتور حسن سنبل.



يناقش المؤتمر العديد من المحاور وهى:الوصمة الاجتماعية للمرض النفسى والأمان مابين الجهل والاضطهاد والحكم المسبق، السلوكيات المجتمعية تجاه المصابين بالأمراض النفسية، سلوكيات الأطباء الغير متخصصين تجاه المرض النفسى والأدمان، تأثير والإعلام على وصمة المرض النفسى والإدمان، كيفية تفادي ومحاربة الوصمة الاجتماعية، دور الالتزام الدوائي والعلاجى فى مواجهة الوصمة ضد المرض النفسى والادمان، دور الطبيب النفسى فى إرساء مبادئ الالتزام بالعلاج النفسى والدوائى لمواجهة وصمة المرض النفسى والادمان، تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الأدوية النفسية.