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هند صبري تغازل جمهورها بإطلالة شتوية مبهرة عبر "إنستجرام"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:52 م
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هند صبري
هند صبري
رشا عادل
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خضعت الفنانة هند صبري، لجلسة تصوير جديدة، لصالح مجلة "vogue".

نشرت هند صبري، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت هند، خلال الصورة واقفه وسط الخضرة ومرتديه"جاكيت طويل باللون الأسود وكان شعرها قصير منسدل، وعلقت على الصورة قائلة:"اصدار نوفمبر الان ".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جامدة جدًا يا نجمة قمر بزيادة" وأضاف آخر "جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلو اللوك يا هند".

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، الفيلم التونسي "نورا تحلم"، االذي تم عرضه خلال مهرجان "الجونة"، وحصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان.
هند صبري تغازل جمهورها بإطلالة شتوية مبهرة عبر "إنستجرام"
هند صبري تغازل جمهورها بإطلالة شتوية مبهرة عبر "إنستجرام"
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