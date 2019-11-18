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عاجل.. حريق هائل بمحل حلواني شهير في أكتوبر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:50 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل بمحل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر، وجار محاولات رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وجار محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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حريق العبد حريق أخبار مصر 6 أكتوبر

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