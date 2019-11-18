عاجل.. حريق هائل بمحل حلواني شهير في أكتوبر

اندلع حريق هائل بمحل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر، وجار محاولات رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل حلواني شهير بميدان الحصري، بمدينة 6 اكتوبر.



