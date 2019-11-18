بعد إصابته بـ4 أشهر.. وفاة مطرب شهير بالسرطان

إريك مورينا، عن عمر يناهز الـ68 عام بعد صراع مع مرض السرطان الذي لم يستطيع الأول محاربته كثيرًا.





وأعلن المطرب العالمي "أريك مورينا"، إصابته بمرض السرطان منذ شهر يونيو الماضي، وهو الأمر الذي دفعه لإلغاء كافة الحفلات الغناية الذي كان من المقرر إقامتها خلال الفترات السابقة.





قدم المطرب الفرنسي العالمي، العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة لدى جمهوره في جميع أنحاء العالم وكان أبرزهم شهرة: "" Ramon et Pedro " و " Je suis le toréro de l'amour " و " elle est imb...sable " و " la quête " ، و غيرهم .

توفى المطرب العالمي