مؤسسة "النقد العربي" تحذر من التورط في عمليات مالية غير مشروعة





وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي، مساء اليوم الإثنين، نصيحة بعدم إعطاء البيانات البنكية لأي شخص؛ لقطع الطريق على المجرمين والمتورطين في جرائم غسل الأموال والعمليات المالية غير المشروعة.





وقالت مؤسسة النقد العربي، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا تمنح أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية، التي تقدمها لك المؤسسة المالية".





وأشارت المؤسسة السعودية، إلى أن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.



