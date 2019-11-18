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إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بطريق أسيوط الزراعي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي بنطاق مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق اسيوط الزراعي، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير مرور الجيزة برجال المرور مدعومين باوناش الإغاثة، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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