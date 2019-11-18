عضو بـ"المصري للشؤون الخارجية" يكشف أهمية زيارة السيسي إلى ألمانيا (فيديو)

علق السفير محمد العشماوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، قائلًا إن هناك حرص أوروبي على دعم التنمية في القارة السمراء، ومن هنا تأتي أهمية زيارة الرئيس السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي.





وأضاف "العشماوي"، خال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركي، وتقديمها لمشروع عن الشراكة بين مجموعة العشرين والدول الإفريقية يؤكد حرص أوروبا على دعم التنمية في إفريقيا.



