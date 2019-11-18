Advertisements
Advertisements
Advertisements

بداية حسام البدري الأسوأ من 2014.. والرعب يسيطر على الجماهير المصرية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:36 م
Advertisements
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
اثارت بداية المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مخاوف الجماهير بعد التعادل في اول مباراتين مع كينيا وجزر القمر في الجولة الأولي والثانية بدور الجموعات.


وتخشي الجماهير المصرية من فشل المنتخب في التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لبطولة الكاميرون 2021، بعد البداية المتعثرة في التصفيات.


ولم يعرف المنتخب الوطني طعم الانتصار حتي الآن تعادل مع كينيا في برج العرب بهدف لمثله وتعادل اليوم مع جزر القمر سلبياً خارج الديار ليصل لنقطتين في المجموعة وهو ما آثار ذعر الجماهير نحو فشل التأهل في النسخة المقبلة.


وتبقى بداية حسام البدري الأسوأ لمدرب المنتخب منذ شوقي غريب عام 2014، كما يعد تعادل اليوم مع جزر القمر نكسة جديدة للكرة المصرية بعد الفشل في تحقيق الفوز خارج الارض للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019 بهدف لكل منهما وخسر ودياً أمام نيجيريا بهدف نظيف بخلاف التعادل مع جزر القمر.


ويعود آخر انتصار لمنتخب مصر خارج أرضه على حساب سوازيلاند يوم 6 أكتوبر 2018 في تصفيات بطولة إفريقيا 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر وجزر القمر حسام البدري تصفيات افريقيا المنتخب المصري التعادل مع كينيا

أخبار تهمك

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 6 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 5 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 13 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نص جلسة البدري مع لاعبي المنتخب الوطني

أول رد فعل من حسام البدري مع لاعبي المنتخب بعد مباراة كينيا

4 تحديات تواجه حسام البدري في مباراة مصر وجزر القمر (تقرير)

لايف مباشر live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط ماتش SALAH EGYPT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE

يلا كورة live بث مباشر ماتش مصر وجزر القمر تصفيات أمم إفريقيا yalla shoot 7sry مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

02:25 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status