بداية حسام البدري الأسوأ من 2014.. والرعب يسيطر على الجماهير المصرية

اثارت بداية المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مخاوف الجماهير بعد التعادل في اول مباراتين مع كينيا وجزر القمر في الجولة الأولي والثانية بدور الجموعات.









وتخشي الجماهير المصرية من فشل المنتخب في التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لبطولة الكاميرون 2021، بعد البداية المتعثرة في التصفيات.









ولم يعرف المنتخب الوطني طعم الانتصار حتي الآن تعادل مع كينيا في برج العرب بهدف لمثله وتعادل اليوم مع جزر القمر سلبياً خارج الديار ليصل لنقطتين في المجموعة وهو ما آثار ذعر الجماهير نحو فشل التأهل في النسخة المقبلة.









وتبقى بداية حسام البدري الأسوأ لمدرب المنتخب منذ شوقي غريب عام 2014، كما يعد تعادل اليوم مع جزر القمر نكسة جديدة للكرة المصرية بعد الفشل في تحقيق الفوز خارج الارض للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019 بهدف لكل منهما وخسر ودياً أمام نيجيريا بهدف نظيف بخلاف التعادل مع جزر القمر.









ويعود آخر انتصار لمنتخب مصر خارج أرضه على حساب سوازيلاند يوم 6 أكتوبر 2018 في تصفيات بطولة إفريقيا 2019.



