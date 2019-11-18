Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حماية المستهلك": عقوبة العروض الوهمية في الجمعة السوداء غرامة تصل لـ2 مليون جنيه

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:39 م
Advertisements
عروض الجمعة السوداء
عروض الجمعة السوداء
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام باستدعاء كافة الشركات التي أعلنت مشاركتها في عروض الجمعة السوداء، وتم الحديث على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، والتأكيد على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية، والإعلان عن السعر السلع قبل التخفيضات، وبعد التخفيضات.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن العروض الوهمية التي تهدف لخداع المواطنين، وتصل عقوبة هذه العروض لـ2 مليون جنيه غرامة، وأي مواطن يتعرض لهذه العروض الوهمية، عليه التواصل على رقم الجهاز16588 أو من خلال خدمة المواطن رقيب على الوتساب.

وأشار إلى أن سيارات الضبطية القضائية، ستقوم بعمليات شراء وهمية للتأكد من حقيقية العروض، وفي حالة عدم وجود عروض حقيقية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

أخبار تهمك

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 5 ساعات

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 6 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ حوالي 5 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

02:25 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status