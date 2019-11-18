"حماية المستهلك": عقوبة العروض الوهمية في الجمعة السوداء غرامة تصل لـ2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام باستدعاء كافة الشركات التي أعلنت مشاركتها في عروض الجمعة السوداء، وتم الحديث على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، والتأكيد على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية، والإعلان عن السعر السلع قبل التخفيضات، وبعد التخفيضات.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن العروض الوهمية التي تهدف لخداع المواطنين، وتصل عقوبة هذه العروض لـ2 مليون جنيه غرامة، وأي مواطن يتعرض لهذه العروض الوهمية، عليه التواصل على رقم الجهاز16588 أو من خلال خدمة المواطن رقيب على الوتساب.



وأشار إلى أن سيارات الضبطية القضائية، ستقوم بعمليات شراء وهمية للتأكد من حقيقية العروض، وفي حالة عدم وجود عروض حقيقية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

