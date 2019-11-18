إزالة 590 حالة تعدي ضمن الموجة الـ 14 لإزالات تعديات أملاك الدولة بالقليوبية (صور)

تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "الاثنين الماضى" وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة " حق الشعب " والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.



وقال المحافظ، إنه تم تسديد عدد 15 حالة لرسوم التعاقد منذ بداية الموجة وتم فصل الكهرباء والمياه لعدد 89 حالة منذ بداية الموجه.



وشدد المحافظ على الاستمرار في إزالة كافة التعديات للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة،مشيرًا إلي استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة وإسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم.



يشار إلى أنه في الأيام الماضية للموجه تمت ازالة 502 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 49219م2.



