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مدحت يوسف: مصر تحولت لمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:38 م
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حقل غاز طبيعى
حقل غاز طبيعى
داليا الحسين
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قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر وصلت إلى معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات قدم مكعب غاز في اليوم نهاية العام، مشيرًا إلى أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن مصر سوف تستقبل الغاز القبرصي بعد إتمام إنشاء الخط بين مصر وقبرص فضلًا عن تمرير الغاز الإسرائيلي.

ولفت إلى أن مصر تمثل مركزا محوريا في البحر المتوسط لتموين أوروبا بالغاز الطبيعي ولا منافسة على الإطلاق في المنطقة، موضحا أن موقع مصر الجغرافي المحوري يضعها أعلى قمة تداول الغاز الطبيعي والطاقة في المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

هيئة البترول مركز اقليمي للغاز المصرف العربي الغاز الاسرائيلي

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