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سمو الشيخ خليفة ينعى أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:33 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان..

 

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الكلمات المفتاحية

وفاة الشيخ سلطان بن زايد

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