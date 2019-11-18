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المندوب السعودى يوبخ إسرائيل "معلناً" سوء نيتها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:31 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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وبخ المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، دويلة إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر معني بإنشاء منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقد صرح المندوب السعودي اليوم الاثنين "كنا نأمل أن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة للمشاركة في المؤتمر. ونأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن. لأن عدم تواجد الدولة النووية الوحيد في الشرق الأوسط لا يعني أنها تتمتع بحسن النية".

وأكد المعلمي على أن الرياض ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث نلاحظ عدم الاستقرار.

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الكلمات المفتاحية

يوبخ عبدالله المعلمى السعودية اسرائيل

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