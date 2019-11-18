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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث مروري بدمياط

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
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اصطدمت دراجة بخارية بسيارة ربع نقل، على طريق كفر سعد بدمياط، اليوم الاثنين، ما تسبب في اصطدامهما بتوك توك، بسبب السرعة الزائدة.

تجمهر الأهالي، وحاولوا إخراج من بالسيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتبين وجود حالتي وفاة.

وأسفر الحادث عن وفاة مني أحمد، تبلغ من العمر 65 سنة، وعلي مصطفي يبلغ من العمر 57 سنة، كما اسفر الحادث عن اصابة أحمد ممدوح، يبلغ من 30 سنة.

تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج ونقل المتوفين الي مشرحة كفر سعد، وتم إخطار ذويهم لاستلام جثامينهم واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه تم التعاون مع وزارة الدفاع بشأن تعديل قيود الإرتفاع بمدينة رأس البر، وقد أسفرت تلك الجهود عن الحصول على موافقة وزارة الدفاع بفتح تراخيص البناء بمنطقة الامتداد العمراني.

وقالت المحافظ، في تصريحات لها  انه إتخاذ هذا القرار استجابة لمطالب أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، بعد استجابة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وأمين عام وزارة الدفاع  لهذا المطلب.

وأكدت محافظ دمياط، أن أمين عام وزارة الدفاع، وافق على تعديل قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر تمهيدا للبدء في استخراج تراخيص البناء وذلك بعد قيام لجنة عسكريه باستلام قطعة أرض بمساحة ٦٠*٦٠ م٢ بتقسيم البنك الأهلي.

والجدير بالذكر أنه قد نجحت جهود محافظ دمياط بالحصول على الموافقة بتقسيط المبلغ المطلوب قيمة المنشآت البديلة حتى يمكن استخراج التراخيص اللازمة لأعمال البناء.

يذكر أنه سبق وأن تم وقف البناء لفترة مؤقتة في مدينة رأس البر بدمياط بسبب قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني.
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