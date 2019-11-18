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"من داخل سيارته".. حكيم يروج لأغنيته الجديدة "سيبونا في حالنا"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:25 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر المطرب الشعبي حكيم فيديو جديد له على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

ظهر "حكيم" بالفيديو من داخل سيارته يجسد معانى أغنيتة الجديدة "سيبونا في حالنا" بلغة الجسد وتعبيرات الوجه، وعلق على الفيديو قائلا: "اسمعوا أغنيتي الجديدة سيبونا فى حالنا حصريا على نجوم أف ام، وقولولى رأيكم في الأغنية".

من ناحية أخرى طرح حكيم أغنيته الجديدة "سيبونا فى حالنا"، منذ أيام قليلة، على قناته الرسمية عبر موقع الـ"يوتيوب" وحصدت الأغنية حتى الأن 124,126 ألف مشاهدة، وهى من كلمات عصام حجاج، وتلحين تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي، وميدو مزيكا.

كلمات أغنية "سيبونا فى حالنا"

"مركزين في حياتنا أكتر مننا، مستكترين علينا نعمة ربنا، عينهم مبيتسيبناش ولا لسانهم رحمنا، معرفش لى كارهين راحتنا وفرحنا، سيبونا في حالنا، عينيكم جابت أجلنا، الرحمة حلوة وكفاية اللي جرالنا، شكرا على حسن المتابعة وعلى الخداع والملاوعة، لحد كدا متشكرين، طول ما أنت ماشى في دنيتك ..هتلاقي خلق في سكتك، سواد قلوبهم مش طبيعي، مستخسرين فيك ضحكتك، كتلة أذي متشكلة على هيئة بشر، ناس كارهه غيرها وكارهه حتى نفسها، ناس غاويه نبر وعينها دي تفلق حجر، لو شافوا نعمه علينا بيبان غلها".
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الكلمات المفتاحية

مزيكا سيبونا في حالنا حكيم الفن أغاني

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