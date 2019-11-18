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برنامج It`s showtime في تغطية خاصة لموسم الرياض

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يواصل برنامج It`s showtime تغطيته لاهم الفعاليات والاحداث العالمية التي تشغل الوسط الفني، وكان آخرها فعاليات موسم الرياض التي تقام من ١٣ أكتوبر، لمنتصف ديسمبر، ومن المقرر أن يعرض مساء اليوم الاثنين، البرنامج حلقة كاملة عن الفعاليات.

ويرافق البرنامج أبطال مسرحية " الملك لير" للمنتج مجدي الهواري ومن بطولة العملاق "يحيى الفخراني، ونضال الشافعي، ورانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، وإخراج تامر كرم، أثناء تقديمهم العروض خلال موسم الرياض والتي لاقت حضور جماهيري واقبال كبير من الشعب السعودي علي مدار خمس أيام.

وكذلك حفل الشاب خالد وشون بول، الذي أقيم على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري تجاوز ٢٠ ألف متفرج، وكان للبرنامج لقاء خاص مع الشاب خالد تحدث خلاله عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي لأول مره في الرياض وعلى ارضهم.

حفلات شركة روتانا التي تقيم حفلين طربين بالأسبوع كان ليها نصيب الأسد من خلال حفلة الأمير " سهم " والتي شارك فيها خمس من أهم نجوم الوطن العربي هم الفنانة أصالة، وماجد المهندس، ورابح صقر، وأميمة طالب وإسماعيل مبارك، وأقيمت أيضا على مسرح محمد عبده، كذلك الحفل الذي أقيم علي مسرح الملك فهد واحياءه داليا مبارك، وخالد عبد الرحمن، وعبد الله الرويشد، هذا بخلاف تغطيته لاهم الانشطة والفعاليات التي تقام في منطقه وينتر لاند او البوليفار. 

برنامج شوتايم يعرض من السبت الي الثلاثاء في ١٠:٣٠ مساءاً ومن تقديم مها الصغير ودينا حويدق وإخراج اسلام البولاقي ورئيس تحرير عبير شوره
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