Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس يكشف خططه المستقبلية بعد الفوز

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:18 م
Advertisements
أحمد الشبراوي نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس
أحمد الشبراوي نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال أحمد منصور الشبراوي نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، بأنه انضم للنشاط اتحاد طلاب الجامعة منذ خمس سنوات، وآخر ثلاث سنوات، تولى مقعد رئيس اتحاد الكلية.


وكشف "الشبراوي" في تصريحات لـ"الفجـر"، عن أهدافه العامة المقبلة، والتي تتمثل في مشاركته بالنشاط الطلابي، من أجل توفير بيئة مناسبة للطلاب، من خلال الأنشطة المتنوعة الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والأسر والجوالة والخدمة العامة، لافتًا إلى أنه سيتم إقامة العديد من الورش الجديدة، من خلال توفير مدربين لجميع الأنشطة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أنه سيتم دمج الطلاب الوافدين مع طلاب الجامعة، والعمل على توفير بيئة ملائمة للطلاب، وحل المشاكل الشائعة بينهم، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المجالات، وأيضًا الاهتمام بالطلاب الموهوبة بتأليف القصص والشعر، وعمل ورش خاصة لهم لتنمية مواهبهم.

وعلى مستوى اللجنة العلمية، أكد "الشبراوي" أنه سيعمل على الاهتمام بالاختراعات والمسابقات العلمية بين الطلاب، وعمل بعض الكورسات للتأهيل لسوق العمل.

وعلى مستوى اللجنة الاجتماعية، كشف أنه سيقوم بتنظيم عدد من الحفلات والرحلات الترفيهية عن الطلاب.

وفيما يخص اللجنة الرياضية، لفت إلى اهتمامه بالرياضيين من الطلاب بالجامعة بمختلف الرياضات والأنشطة،  بالإضافة إلى الاهتمام بكل الأسر وتشجيعهم، فيما يخص لجنة الأسر.

وتابع: "أما على مستوي اللجنة الفنية، لدينا مواهب كثيرة، سيتم الاهتمام بها، وعمل ورش عمل مختلفة لهم، المجلس مكون من 16 شخصًا من الشباب، ومن بينهم 5 فتيات، وهذا يدل على توليهم مناصبن قريبًا، واكتساح مقاعد الشباب في الانتخابات".

وكانت جامعة عين شمس، كشفت عن نتائج اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي بجامعة عين شمس، برئاسة برئاسة عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أسماء رئيس  ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وهما الطالب محمود عبد الحليم كلية الزراعة الفرقة الرابعة رئيسًا للاتحاد و نائبه أحمد منصور الشبراوي كلية الصيدلة الفرقة الرابعة.

ووجه الطلاب أعضاء الاتحاد إلى ضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب، وأن يكون العمل العام جزءً من تكوينهم مع ضرورة التحلي بروح الفريق، كما طالبهم بالعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة عين شمس انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس الفجر اتحاد طلاب جامعة عين شمس أحمد الشبراوي

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ حوالي 5 ساعات

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 13 ساعة

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق حملة "بأيدينا نجملها" بجامعة عين شمس لتجميل المدن الطلابية

استمرار جوالة عين شمس في العمل الدؤوب لليوم الثاني بأسبوع شباب الجامعات الـ12

رئيس جامعة عين شمس يستقبل طلاب الملتقى الأول للوافدين

افتتاح فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم الخماسية بجامعة عين شمس

السبت القادم.. بدء مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس

حفل ختام الأنشطة الطلابية بنوعية عين شمس (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

02:30 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status