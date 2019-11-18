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رانيا الجبالي ترد على اتهام فنان مصري لها بالجمع بين زوجين.. بالتفاصيل!

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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رانيا الجبالي ومحمد غنيم
رانيا الجبالي ومحمد غنيم
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قام الفنان والطبيب المصري محمد غنيم، بتوجيه إتهام لزوجته الإعلامية رانيا الجبالي مذيعة قناة النيل في بلاغ رسمي، بأنها تجمع بين زوجين.

واكتشف غنيم تلك الواقعة من خلال وثيقة زواجه الذى أكد أنها مزورة عن طريق مأذون أحضرته رانيا الجبالي من شبين الكوم بنحافظة المنوفية.

وعلى الفور استدعت نيابة شمال الجيزة غنيم لسماع أقواله فى الواقعة، كما طلبت النيابة فحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها.

وتقدمت رانيا الجبالي برفقة محاميها عمر حجازي، ببلاغ رسمي ضد الممثل محمد غنيم، الذي تقدم ببلاغ ضدها، مؤكدة أنه يدعي زواجه منها ويتهمها بالجمع بينها وزوج آخر.

وأكدت رانيا الجبالي، إنها ليست زوجة محمد غنيم، وأنه يطاردها بشكل متكرر، وسبق وعرض عليها الزواج أكثر من مرة، لكنها رفضت.

وأشارت رانيا الجبالي إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده، موضحة أنه يحاول تشويه صورتها لأنها ترفض الزواج منه.

ويذكر أن محمد غنيم، قد شارك في أحد الأعمال الرمضانية برفقة الفنان محمد رمضان، في مسلسل "الأسطورة"، الذي تم عرضه في رمضان 2016.
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