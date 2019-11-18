تراكم القمامة والروائح الكريهة تثير غضب أهالي منطقة الدهار بالغردقة (صور)

روائح كريهة تعج بها المنطقة بسبب 3 صناديق للقمامة التابعين للشركة المسئولة عن النظافة بمدينة الغردقة السياحية، يترك بداخلها مخلفات حلقة السمك ومحلات بيع الدواجن، ويظل بداخلها المخلفات أكثر من 12 ساعة مما يتسبب من افراز روائح كريهة بالمنطقة وتلف لسور مدرسة الثانوية بنات بالغردقة.



وعبر عدد كبير من اهالى منطقة الدهار تحديدًا خلف مدرسة الثانوية بنات، بمدينة الغردقة، عن غضبهم من انتشار القمامة، وترك صناديق القمامة معباه بالقمامة وعدم تفريغها أولًا بأول.



ورصدت عدسة "الفجر"، انتشار القمامة بالمنطقة، وبمحيط الصناديق بسبب ترك الصناديق معباه ولم يتم تفريغها.



من جانبه قال "محمد علي"، أحد سكان المنطقة تعج المنطقة بروائح كريهة وانتشار للحشرات بسبب تراكم القمامة داخل وخارج الصناديق وأيضا لاحتوائها على مخلفات حلقة السمك ومحلات بيع الدواجن الحية.



وأضاف "على" بسبب وجود 3 صناديق القمامة تحت سور المدرسة تعرض السور للتلف بسبب تراكم القمامة والمياه الناجمة عن تراكم القمامة.



وطالب "خالد. ع. م"، المسؤلين بنقل أماكن تلك الصناديق بسبب كثافة المنطقة بالسكان وحفاظًا على الصحة العامة للأهالى، وحفاظا أيضا على سور المدرسة.