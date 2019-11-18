بيان رسمي من ريال مدريد عن إصابة نجم الفريق والمباريات التي سيغيب عنها





أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا حول إصابة لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده.





وكان خاميس رودريجيز قد غادر معسكر منتخب كولومبيا الذي يسعد لمواجهة الإكوادور وديًا الأربعاء المقبل، بعد إصابته في الركبة.





وجاء في بيان النادي الإسباني :"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا خاميس رودريغيز من قبل عيادة ريال مدريد".





وأضاف :"تم تشخيص إصابته بتورم في رباط الركبة اليسرى، في انتظار تطور الحالة".





وكشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن رودريجيز يعاني من إصابة بالتواء في الركبة ومن المقرر أن يغيب عن النادي الملكي لمدة ٣ أسابيع.





ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".





ومن المنتظر أن يغيب روردريجيز عن ٤ مباريات مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.





وسيغيب خاميس رودريجيز عن مباريات ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان وديبورتيفو ألافيس وإسبانيول، فيما سيكون جاهزًا لمباراة فالنسيا والمقر لها ١٥ من الشهر المقبل.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد ٢٥ نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.



