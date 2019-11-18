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أمير الكويت يتعهد بمعاقبة الفاسدين مهما كانت مكانتهم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:56 م
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أمير الكويت
أمير الكويت
الفجر السعودي
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أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مساء اليوم الإثنين، أنه يتعهد بمعاقبة الفاسدين مهما كانت مكانتهم، مؤكداً على عدم السماح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وقال الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، في كلمة وجّهها لشعب الكويت: "ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتبادل الإساءات والاتهامات، التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام".

وتابع أمير الكويت، "نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء؛ للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود".

هذا وأكد أمير الكويت على حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، والالتزام بواجب حماية حرمتها، مشدداً على أنه "لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته".

كما أشار إلى أن "الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ينص دستورها على (أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات)".

وأكد الشيخ صباح الصباح، على أنه يجب الكف عن تناول الموضوع المنظور لدى القضاء في وسائل الإعلام "انتظاراً لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال".

ودعا أمير دولة الكويت المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة البلاد، وصيانة أمنها واستقرارها، والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته، مطالباً الجميع بالحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.

وأضاف: "وإذ نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير فإن ذلك لا يعني أبدا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها، والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها".

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الكويت الشيح صباح أمير الكويت أمير

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