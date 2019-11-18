"سيرك ومسرح 15 مايو" يستأنف عروضه بداية ديسمبر





وأعلنت الصفحة الرسمية لسيرك ومسرح 15 مايو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرض يوم الخميس المقبل حيث كتبت: "موعدنا وأستئناف عروضنا على سيرك ومسرح 15 مايو يوم الخميس الأول من شهر ديسمبر، مع ملكة تدريب الوحوش المفترسة، الفنانه لوبا الحلو".





وقال شريف سعدة مدير مسرح 15 مايو، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، إن هذه العودة ستشهد عروض كبيرة ومتنوعة نستطيع من خلالها أن نجذب الجمهور بعد فترة توقف استمرت لشهرين، بسبب صيانة بعد أجهزت الصوت والكهرباء في المسرح.









يستأنف "سيرك ومسرح 15 مايو"، عروضه الجديدة بداية من يوم الخميس المقبل، والذي من المقرر أن يقدم حفلة خاصة عن ترويج الوحوش.