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"سيرك ومسرح 15 مايو" يستأنف عروضه بداية ديسمبر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:38 م
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سيرك ومسرح 15 مايو
سيرك ومسرح 15 مايو
محمد النجدي
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يستأنف "سيرك ومسرح 15 مايو"، عروضه الجديدة بداية من يوم الخميس المقبل، والذي من المقرر أن يقدم حفلة خاصة عن ترويج الوحوش.

وأعلنت الصفحة الرسمية لسيرك ومسرح 15 مايو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرض يوم الخميس المقبل حيث كتبت: "موعدنا وأستئناف عروضنا على سيرك ومسرح 15 مايو يوم الخميس الأول من شهر ديسمبر، مع ملكة تدريب الوحوش المفترسة، الفنانه لوبا الحلو".

وقال شريف سعدة مدير مسرح 15 مايو، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن هذه العودة ستشهد عروض كبيرة ومتنوعة نستطيع من خلالها أن نجذب الجمهور بعد فترة توقف استمرت لشهرين، بسبب صيانة بعد أجهزت الصوت والكهرباء في المسرح.


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مسرح 15 مايو لوبا الحلو عروض المسرح ترويد الاسود

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