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ضمن أنشطة أيام صناعة السينما مهرجان القاهرة يستكشف قوانين الإبداع في السرد السينمائي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:04 م
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مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
شيماء عطية
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تخصص منصة أيام القاهرة لصناعة السينما عدد من الأنشطة المتعلقة بالتأليف السينمائي، ضمن فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتتنوع الأنشطة، بين حلقات نقاشية ومحاضرات وحوارات يتحدث خلالها خبراء دوليين عن طرق السرد والحكي السينمائي وتحويل الخيال إلى واقع.

في حلقة نقاشية بعنوان "الخيال يتحول إلى واقع" يلقي الخبراء نظرة فاحصة على الرحلة من صفحات الرواية إلى الاقتباس المرئي، ويستعرضون التحديات الإبداعية والعملية المرتبطة بتصوير القصة بدلًا من روايتها.

تقام الحلقة النقاشية يوم 23 نوفمبر، الساعة 3 عصرًا ولمدة ساعة، في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتننتال سميراميس، ويتحدث فيها الكاتب أحمد مراد وفادي إسماعيل المؤسس والمدير العام لشركة DKL ستوديو، والمنتج بول ميلر (شركة The Foundry)، ويدير الحوار المحلل السينمائي علاء كركوتي (MAD Solutions ومركز السينما العربية).

وللمرة الأولى سوف يحظى صناع الأفلام المصريون والعرب والجمهور فرصة لمشاركة الكاتب والسيناريست الفائز بالجوائز والمرشح للأوسكار جيِّرمو أرياجا في محاضرة بعنوان "السرد الخطي وغير الخطي ومتعدد الخطوط" تُقام في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يوم الإثنين 26 نوفمبر 2019 الساعة 2 مساءً ولمدة 3 ساعات يتخللها استراحة مدتها 30 دقيقة، وسوف يتعمق أرياجا خلال محاضرته الشهيرة عالميًا في جوهر إتقانه لكتابة السيناريو، والسرد غير الخطي والخطي ومتعدد الخيوط.

وينضم المخرج والكاتب الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار ورئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة ستيفن جاجن، الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلمه TRAFFIC، إلى رئيس مهرجان القاهرة محمد حفظي في مناقشة خاصة تحت عنوان "كيف تروي القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟" وتقام بمسرح الهناجر يوم 23 نوفمبر، الساعة 1:30 ظهرًا ولمدة ساعة.

يستهدف الحوار التعمق داخل نظام ستوديوهات هوليوود من وجهة نظر خاصة لصانع أفلام، وتجيب على التساؤلات المرتبطة بالمطلوب للحفاظ على العلاقة الفردية العميقة مع عمل الفنان، سواء كان مخرجًا أو كاتبًا، وبغض النظر عن الميزانية والنوع والتوقعات التجارية.

أيام القاهرة لصناعة السينما، تقام خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر، وهي منصة تم إطلاقها خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فرصًا للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.
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