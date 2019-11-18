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تسريبات حول اجتماع سري بين إيران والإخوان للتآمر ضد المنطقة (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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نشرت فضائية "سكاي نيوز" تقريرًا حول علاقة إيران بتنظيم الإخوان الإرهابي بالحرس الثوري الإيراني، وفقًا لتسريبات نشرت على في جريدة النيويورك تايمز، وموقع إنترسبت الأميركي.

وأوضح التقرير، أن هناك اجتماعًا سريًا عقد في تركيا عام 2014، بين تنظيم الإخوان والحرس الثوري، بهدف التآمر ضد السعودية، لافتَا إلى أن تركيا اختيرت لعقد الاجتماع لعلاقتها الجيدة مع الإخوان وايران.

وبحسب التسريبات شدد مسؤول الإخوان في الاجتماع على أن ايران والإخوان يشتركون معًا في العداء ضد السعودية، وفي محاولة لترجمة المخطط عرض الإخوان على ايران التعاون في اليمن ضد السعودية، في الوقت الذي كانت تخطط فيه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران للانقلاب في اليمن.
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مصر تركيا ايران اخبار

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