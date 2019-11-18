أسعار الأسمنت اليوم الإثنين.. وحالة التراجع تسيطر على سعر الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم.. وحالة التراجع تسيطر علي سعر الأسمنت اليوم





تواصل أسعار الأسمنت اليوم التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط سعر الأسمنت اليوم بنحو يتراوح ما بين جنيهان ويصل إلي 13 جنيهًا، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:





التغير في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين.. وسعر الأسمنت اليوم في كل مصنع





الشركة العربية للاسمنت تراجع سعر المسلح بنحو 8 جنيهات ليسجل سعر 870 جنيهًا. أسعار أسمنت النصر تراجع 3 جنيهات ليسجل 835 جنيهًا أسعار أ سمنت اسيك تراجع 3 جنيهات ليسجل 825 جنيهًا أسعار أ سمنت حورس تراجع جنيهان ليسجل 818 جنيهًا استقر سعر أسمنت الصخرة عند سعر 815 جنيهًا أسعار لافارج اسمنت مخصوص تراجعت 3 جنيهات ليسجل سعر 850 جنيهًا أسعار أ سمنت اسوان تراجعت 5 جنيهات ليسجل 815 جنيهًا أسعار أسمنت العسكري استقر عند سعر 805 جنيهًا أسعار أسمنت سيناء تراجع 3 جنيهات ليسجل 820 جنيهًا أسعار أسمنت حلوان تراجع 13 جنيهًا ليسجل 880 جنيهًا اسمنت مصر بني سويف تراجع 3 جنيهات ليسجل 825 جنيهًا اسمنت السويدي تراجع 10 جنيهات ليسجل 880 جنيهًا اسمنت المسله استقر عند سعر 815 جنيهًا اسمنت العسكري بني سويف استقر عند 815 جنيهًا









أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن





اسعار الأسمنت مخلوط

اسمنت النخيل تراجع جنيهان ليسجل 753 جنيهًا اسمنت العمران 888 استقر عند سعر 750 جنيهًا اسمنت الواحة تراجع 8 جنيهات ليسجل 805 جنيهًا













أسعار الأسمنت المقاوم





اسمنت أسيك سي وتر استقر عند سعر 860 جنيهًا لافارج قاهر البحار تراجع 5 جنيهات ليسجل 910 جنيهًا السويدي المقاوم تراجع 7 جنيهات ليسجل 913 جنيهًا

















أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

يمر سوق مواد البناء بحالة الإضطراب غير مسبوقة منذ نهاية الشهر الماضى لتجتاحه بقوة خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، وتستمر العلاقة العكسية بين سعر الحديد وسعر الأسمنت لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع سعر طن الحديد وتراجع سعر طن الأسمنت.