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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين.. وحالة التراجع تسيطر على سعر الأسمنت اليوم
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وحالة التراجع تسيطر علي سعر الأسمنت اليوم
تواصل أسعار الأسمنت اليوم التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط سعر الأسمنت اليوم بنحو يتراوح ما بين جنيهان ويصل إلي 13 جنيهًا، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:
التغير في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين.. وسعر الأسمنت اليوم في كل مصنع
الشركة العربية للاسمنت تراجع سعر المسلح بنحو 8 جنيهات ليسجل سعر 870 جنيهًا.
أسعار أسمنت النصر تراجع 3 جنيهات ليسجل 835 جنيهًا
أسعار أسمنت اسيك تراجع 3 جنيهات ليسجل 825 جنيهًا
أسعار أسمنت حورس تراجع جنيهان ليسجل 818 جنيهًا
استقر سعر أسمنت الصخرة عند سعر 815 جنيهًا
أسعار لافارج اسمنت مخصوص تراجعت 3 جنيهات ليسجل سعر 850 جنيهًا
أسعار أسمنت اسوان تراجعت 5 جنيهات ليسجل 815 جنيهًا
أسعار أسمنت العسكري استقر عند سعر 805 جنيهًا
أسعار أسمنت سيناء تراجع 3 جنيهات ليسجل 820 جنيهًا
أسعار أسمنت حلوان تراجع 13 جنيهًا ليسجل 880 جنيهًا
اسمنت مصر بني سويف تراجع 3 جنيهات ليسجل 825 جنيهًا
اسمنت السويدي تراجع 10 جنيهات ليسجل 880 جنيهًا
اسمنت المسله استقر عند سعر 815 جنيهًا
اسمنت العسكري بني سويف استقر عند 815 جنيهًا
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن
اسعار الأسمنت مخلوط
اسمنت النخيل تراجع جنيهان ليسجل 753 جنيهًا
اسمنت العمران 888 استقر عند سعر 750 جنيهًا
أسعار الأسمنت المقاوم
اسمنت أسيك سي وتر استقر عند سعر 860 جنيهًا
لافارج قاهر البحار تراجع 5 جنيهات ليسجل 910 جنيهًا
السويدي المقاوم تراجع 7 جنيهات ليسجل 913 جنيهًا
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين
يمر سوق مواد البناء بحالة الإضطراب غير مسبوقة منذ نهاية الشهر الماضى لتجتاحه بقوة خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، وتستمر العلاقة العكسية بين سعر الحديد وسعر الأسمنت لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع سعر طن الحديد وتراجع سعر طن الأسمنت.
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