عاجل.. محمد غنيم يفجر مفاجأة صادمة في واقعة اتهام زوجته بالجمع بين زوجين

فجّر الفنان محمد غنيم، مفاجأة صادمة لجمهوره في واقعة اكتشافه أن زوجته قامت بالجمع بين زوجين، مؤكدًا أنه عثر على "عقد" زواج في حقيبتها ومستندات تفيد بإقامتها دعوى خلع ضد زوجها الأول الذي تزوجته عام 2008.

وقال الفنان محمد غنيم في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن زوجته رانيا الجبالي، والتي تعمل في قناة العائلة تزوجته عام 2016 ولا يزال زواجهما مستمرًا حتى الحظة.

وأوضح أنها أقامت دعوى خلع ضد رجل آخر تبين تفاصيل الدعوى وحقيقة زواجها من خلال مستندات قانونية وصل إليها وأكدت أنه لازالت على ذمته.

وأفادت مصادر داخل النيابة، بمفاجآت جديدة في واقعة اتهام طبيب بشري وممثل لزوجته المذيعة بإحدى قنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين، وأن الممثل يدعى "محمد غنيم" الذي ظهر بدور خال الممثل "محمد رمضان" في مسلسل الأسطورة فيما وجه الممثل تهمة السب والقذف لزوجته المذيعة المشهورة بإحدى قنوات النيل المتخصصة والجمع بين زوجين.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من طبيب بشري، ومقيم بمنطقة المنيل، بنطاق القسم، بتضرره من زوجته مذيعة بقنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون احضرته هي من شبين الكوم.

وتحرر المحضر اللازم الذي يحمل رقم 9744 بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

يُذكر أن الفنان محمد غنيم، شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية كان أشهرها مسلسل "الأسطورة" برفقة الفنان المصري محمد رمضان، حيث جسد دور "خاله" وتم عرض هذا المسلسل في رمضان 2016 ولاقى نجاحًا كبيرًا.