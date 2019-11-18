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رئاسة الإمارات تعلن وفاة الشيخ سلطان بن زايد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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الشيخ سلطان بن زايد آل نيهان
الشيخ سلطان بن زايد آل نيهان
وكالات
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أعلنت وزارة شؤون رئاسة الإمارات، مساء الاثنين، وفاة الشيخ سلطان بن زايد، ممثل رئيس الدولة. 

وقالت شؤون الرئاسة، في بيان لها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".


وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.


ونعى رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.

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الكلمات المفتاحية

وفاة حداد الشيخ سلطان بن زايد الرئاسة الإمارات

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