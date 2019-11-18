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شرطة "الرياض" تطيح بـ 7 أشخاص متورطين في جرائم سرقة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:45 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، مساء اليوم الإثنين، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على سبعة أشخاص (مواطن وستة يمنيين بينهم مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ).

وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، وبعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة مابداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ (21) حادثه.

وأوضح المقدم شاكر التويجري، إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت 36000 ألف ريال، كما ضبط بحوزتهم على 49 حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون، و29 جهاز جوال مختلفة، و13 ساعة يدوية، و19 قطعة لأجزاء مركبات؛ حيث جرى إيقافهم واتخذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

هذا وأعلنت شرطة منطقة الرياض، عن ذلك لتؤكد على حرص وزارة الداخلية السعودية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الكلمات المفتاحية

شرطة الرياض شرطة جرائم الرياض

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