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"لجنة الانضباط" تقرر رفض شكوى نادي "النصر" تجاه جماهير "الهلال"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، قبول الشكوى من الناحية الشكلية ورفضها من الناحية الموضوعية لعدم ثبوب المخالفة، وتمت مصادرة رسوم الشكوى، موضحة أن القرار قابل للاستئناف، وذلك حول شكوى نادي النصر المقدمة ضد نادي الهلال، في المواجهة التي أقيمت بينهما في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ قدم النصر الشكوى بسبب قيام جمهور نادي الهلال بقذف علب مياه تجاه لاعبٍ من فريق نادي النصر.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارا حول مباراة "الشعلة - الطائي"، بإيقاف إداري فريق نادي الطائي عيد الشمري مباراتين عن جميع المباريات الرسمية وإلزامه بدفع غرامة 15 ألف ريال، بسبب محاولته الاعتداء على مدير الفريق بنادي الشعلة.

وقررت اللجنة أيضاً إيقاف مدير الفريق بنادي الشعلة ماجد الطفيل مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة 15 ألف ريال؛ لمحاولته الاعتداء على إداري فريق الطائي.

وحول مباراة "البجادية - مصدة" وفقاً للشكوى الصادرة ضد نادي مصدة بسبب عدم حضور فريق نادي مصدة للمباراة المزعم إقامتها، فقد ثبتت مخالفة نادي المصدة للمادة 60 من اللائحة وتقرر إلزام نادي مصدة بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، وإلغاء نتائج فريق نادي مصدة واعتباره خاسراً للمباراة، وحرمانه من استكمال بقية مباريات المسابقة، واعتبار نادي مصدة في المركز الأخير في المسابقة، وحرمان نادي مصدة من المشاركة في مسابقة دوري الدرجة الثالثة في الموسم الرياضي 2020-2021، وحرمان نادي مصدة من الإعانة المالية المخصصة لأندية الدرجة الثالثة.

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الكلمات المفتاحية

نادي لجنة الانضباط شكوى الهلال النصر

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