شاهد.. توزيع 35 ألف قطعة ملابس على الطلاب بجامعة عين شمس

عرض برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، تقريرا يرصد تفاصيل تنظيم صندوق تحيا مصر معرض داخل جامعة عين شمس على مدار 4 أيام لتوزيع 35 ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة، والتي تستهدف توزيع 250 ألف قطعة ملابس على مختلف المحافظات.





وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلال التقرير، إن كل طالب يمكنه الحصول على من ثلاث إلى أربع قطع ملابس، ويستلموها على الفور.





ومن ناحيته أوضح شادي سالم، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن كل طالب يمكنه اختيار ما يناسبه من ملابس بدون أي معاناة، معقبا: "كل اللي الطالب عايزه هيلاقيه بداخل دكان الفرحة".



