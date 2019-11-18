الزمالك يتعادل مع حرس الحدود وديًا

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وتقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة ١٦ من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أحمد شرويدة لحرس لحدود في الدقيقة ٢٤ .





وسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة عن طريق تسديدة علي المرمي بعد عرضية للسعيد من المغربي محمد اوناجم.. بينما سجل الهدف الثاني لحرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٨ عن طريق مصطفي جمال.





واحرز حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٨٨ بعد انفراد لفيصل بمرمي الحدود حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمي.





وشهدت المباراة مشاركة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد غياب طويل عن المبارايات الودية الأخيرة بسبب سفره لفرنسا لخضوعه للعلاج.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري :-





1- بيراميدز 11 نقاط. 2- الزمالك 10 نقاط. 3- الأهلي 9 نقاط. 4- المقاولون العرب 7 نقاط. 5- الاتحاد السكندري 7 نقاط. 6- حرس الحدود 6 نقاط.. 7- مصر المقاصة 6 نقاط. 8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط. 9- الإسماعيلي 6 نقاط. 10- سموحة 5 نقاط. 11- المصري 4 نقاط. 12- طنطا 4 نقاط. 13- الجونة 4 نقاط. 14- نادي مصر 3 نقاط. 15- طلائع الجيش نقطتين. 16- وادي دجلة نقطتين. 17- أسوان 1 نقطة. 18- إنبي 1 نقطة