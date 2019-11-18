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تعرف على.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع جزر القمر بتصفيات إفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:22 م
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منتخب مصر وجزر القمر
منتخب مصر وجزر القمر
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تعادل منتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام البدري، مع نظيره منتخب جزر القمر، اليوم، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون.

تعادل وآداء سيء

فشل المنتخب المصري، في تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي بقيادة مدربه حسام البدري، ولم يقدم أي أداء يذكر أمام منتخب جزر القمر، الذي نجح في تصدر المجموعة السابعة، بعد التعادل الإيجابي مع منتخب مصر.

موقف حسام البدري من الاستمرار مع المنتخب

وينتظر الكابتن حسام البدري، مصيراً مجهولاً، بشأن الاستمرار مع صفوف المنتخب الوطني، ولاسيماً بعد الفشل في مباراتين متتاليتين، بتعادل مع كينيا في المباراة الأولى، وتعادل اليوم.

نتائج الجولة الأولى

يذكر أن منتخب كينيا، نجح في التعادل الإيجابي مع منتخب مصر، بهدف لكل منتخب في المباراة التي أُقيمت الخميس الماضي، ضمن مبارايات الجولة الأولى، والتي أقيمت  على استاد برج العرب، وفشل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر من تحقيق الفوز على ملعبه وسط جماهيره، ليكتفي بنقطة واحدة، مخيبة لآمال المصريين.

فوز جزر القمر

ونجح منتخب جزر القمر، في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على توجو بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة اليوم.

موقف الجموعة السابعة

تتتصدر جزر القمر، المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، ويأتي منتخب مصر في المرتبة الثانية مؤقتًا، برصيد نقطتين، بانتظار نتيجة مواجهة منتخبي كينيا وتوجو.
 

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