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منتخب مصر يُعاني بدون محمد صلاح.. No Salah No party

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:23 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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تأثر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري، بعدم تواجد نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذى غاب عن مباراتى منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية و المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وظهر المنتخب الوطنى بشكل غير جيد هحوميا خلال مباراتى كينيا وجزر القمر، بسبب غياب محمد صلاح، الذى يصنع دائما الفارق مع منتخب مصر خلال جميع المباريات فى السنوات الماضية.

وسقط منتخب مصر الأول فى فخ التعادل أمام منتخب كينيا المباراة الماضيه ، بعدما تقدم لمصر محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم تعادل مايكيل أولونجا لاعب كينيا فى الشوط الثانى من خطأ دفاعي، ثم التعادل أمام منتخب جزر القمر اليوم سلبيًا.

ويعانى محمد صلاح من إصابة فى كاحل القدم اليسري يعانى منها منذ مشاركته أمام مانشستر سيتي بالدورى الإنجليزي، مما جعل حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر يقرر إستبعاده من المباراتان للإصابة.

ولم يعوض محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي وحسين الشحات لاعب الأهلى او أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك غياب محمد صلاح عن المباراتان ولم يسجل المنتخب خلال اللقائين سوى هدف وحيد سجله محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي أمام كينيا، وعانى المنتخب من ضعف هجومى.

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى بالمجموعة السابعى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا برصيد نقتطين بعد التعادل أمام كينيا وجزر القمر، بينما تحتل جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

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