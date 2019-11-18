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الأقصر تناقش تنفيذ تركيب كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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عقد اللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اجتماعًا مع الشركة المنفذة لتركيب وصيانة كاميرات المراقبة في المحافظة.

وناقش السكرتير العام للمحافظة المرحلة الثانية لتركيب منظومة كاميرات المراقبة وفقًا لألويات الأماكن المستهدف تغطيها، من حيث المقاصد السياحية والمزارات الدينية والشوارع والميادين والكمائن الأمنية المنتشرة بطول المحافظة، كما تطرق الاجتماع للتطوير الشامل الذى تشهده غرفة التحكم المتواجدة بقاعة المؤتمرات.

حضر الاجتماع المهندس حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية المعنية.
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