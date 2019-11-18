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موعد مباراة مصر القادمة عقب التعادل مع جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالقادر عرابي
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واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم مستواه الهزيل ونتائجه الشاحبة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، عقب فشل الفوز في المباراة الثانية على التوالي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وحقق منتخب مصر تعادلاً مخيباً أمام مضيفه منتخب جزر القمر في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة موروني، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع جزر القمر
سيستضيف منتخب مصر نظيره منتخب توجو في يوم 31 أغسطس من العام القادم 2020 وذلك لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

وأمام منتخب مصر الأول فرصة إقامة لقائين وديين في فترة التوقف الدولي القادمة، والتي ستكون في شهر فبراير القادم من العام 2020.

كما سيشهد شهر مارس وشهر يونيو من عام 2020 فترتي توقف دولي أخرى وهي فرصة أخرى لعقد مباريات ودية لعلاج الأخطاء والإستعداد لقادم المواعيد في تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2022.
ولم يتحدد بعد طرفي أي لقاء ودي لمنتخب المصري حتى الآن.

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع جزر القمر
1- جزر القمر 4 نقاط من مبارتين
2- مصر نقطتان من مبارتين
3- كينيا نقطة واحدة من مباراة واحدة
4- توجو دون رصيد من مباراة واحدة

الجدير بالذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان للنهائيات مباشرة، والتي ستقام صيف عام 2021 في الكاميرون.
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