



أخبار البورصة المصرية.. تراجع جميع المؤشرات وخسائر السوق تتجاوز الـ 6 مليار جنيه





خسرت البورصة المصرية أكثر من 6 مليار جنيه بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع اتجاه المصريين للبيع، وتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 1.22 % ليسجل 14378 نقاط.





وانخفض إيجي إكس 70 بنحو 0.94 % ليسجل 536.46 نقطة، وهبط ك إيجي إكس 100 هامشياً بنحو 0.95 % ليغلق عند 1424 نقطة، وإيجي إكس 50 بنهاية خسر نحو 1.15 بالمائة ليغلق عند 2069 نقطة.





وسجل رأس المال السوقي 719.951 مليار جنيه بخسارة بلغت 6.769 مليار جنيه، وسجلت تداولات اليوم نحو 110.378 مليون سهم بقيمة 539.661 مليون جنيه، من خلال 16.63 ألف صفقة.





أخبار البورصة المصرية اليوم.. توجه المصريين للبيع والأجانب والعرب للشراء

وبلغت مبيعات المصريين 462.86 مليون جنيه، ومشتريات الأجانب 352.64 مليون جنيه والعرب 110.22 مليون جنيه، وتم التداول على 170 سهماً، ارتفع نحو 18 سهماً وتراجع 112 آخرون، فيما استقر 40 سهماً عند مستوياتهم السابقة.









أخبار البورصة المصرية اليوم.. أسباب تراجع المؤشرات

أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن البورصة لم تتأثر بخفض سعر الفائدة، حيث مالت المؤشرات الي التواجد في المنطقة الحمراء، متاثرة بعدد من العوامل منها نتائج أعمال العديد من الشركات خلال الـ 9 شهور الأولي من 2019، والتي جاءت معظمها مخيبة للتوقعات بسبب تحقيقها لخسائر تتعلق بإحتساب معدلات الإهلاك ، وتخصيص موارد للمعشات، وعروض الشراء الإجبارية.





أخبار البورصة المصرية اليوم.. تأثير اكتتاب أرامكو على السوق المحلي

أضافت رمسيس أن اكتتاب ارامكو السعودية سيكون له تأثير علي تشكيل محافظ المؤسسات العربية والاجنبية خلال الفترة القادمة والتي تحقق خروج مستمر بإستثماراتها من البورصة المصرية.







