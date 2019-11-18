الإسماعيلية تواصل تفعيل حملاتها المكثفة لمكافحة الذباب والناموس



جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع التى عقدها نائب محافظ الإسماعيلية، بحضور العميد وائل حمزة رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء ومديرى العموم لمديريات الصحة والطب البيطرى وممثلي الجهات المعنية، وذلك حتى يتسنى تحقيق المستهدف منها ونجاح أعمال المكافحة.



أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أنه لليوم الخامس على التوالي مازالت الأجهزة المسؤولة بجميع الأحياء تواصل حملاتها المكثفة لمكافحة الذباب والناموس والحشرات الطائرة والتي بدأتها اعتبارا من صباح يوم الخميس الماضي.حيث تم انطلاق حملة مكثفة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين أجهزة مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ومجلس مدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة وبمشاركة كافة الجهات المعنية وتستهدف تلك الحملة مكافحة الذباب والناموس والحشرات الطائرة بمختلف أحياء المحافظة.