لأول مرة.. أكاديمية لكرة القدم بمركز شباب إكياد دجوي في القليوبية

أعلن مجلس إدارة مركز شباب إكياد دجوى برئاسة محمود فؤاد، عن افتتاح أكاديمية كرة القدم بداية من الشهر المقبل علي الملعب الخماسي الخاص بمركز الشباب.



وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، إن الأكاديمية ستهدف إلى إعداد لاعب جيد من الناحية البدنية والصحية والنفسية والفنية كما سيتم تعليم المهارات الاساسية لكره القدم بجانب تسويق اللاعبين للأندية عن طريق الأكاديمية وتنظيم بطولات للبراعم ومباريات وديه مع الاكاديميات الأخري واكاديميات الأندية



واشار الى انه سيتم في الأكاديمية الإهتمام بالنواحي السلوكية والثقافية والاجتماعية والدينية والمسئولية في الحفاظ علي اللاعبين الي ان يغادروا مقر الأكاديمية.



وأضاف أن مركز الشباب وضع شروط الالتحاق بالأكاديمية⁦ وهي أن يكون سن التحاق اللاعب من 5 سنوات حتي 15 سنة وتوافرعدد 2 صورة شخصية للاعب 4×6 وشهادة ميلاد للاعب صوره فقط وصورة بطاقة ولي أمر اللاعب ومسئولية ولي الامر ان اللاعب لائق صحيا لممارسة كرة القدم وتقرير طبي للاعب كما يحق للإدارة إلغاء عضويه أي لاعب نتيجه سوء السلوك او عدم الالتزام بتعليمات الأكاديمية من حيث الانضباط وبجانب التزام اللاعب بالمواعيد المحددة بالأكاديمية والالتزام اللاعب بالسلوك الرياضي والتزام اللاعب بنظافته الشخصية ونظافه ملابسه والحضور بالزي الرسمي الكامل لممارسة النشاط وسوف يتم تسويق اللاعبين بمعرفة الأكاديمية بالاتفاق مع ولي الأمر كما سيتم إختيار أفضل لاعبين واختبارهم في أكبر الأندية.

