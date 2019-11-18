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عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:03 م
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حسام البدري
حسام البدري
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واصل المنتخب المصري سلسلة النتائج السلبية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري بتعادل مخيب للآمال مع منتخب جزر القمر بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.


سقوط المنتخب اليوم في فخ التعادل لم يكن الأول للفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري بعد التعادل في اللقاء السابق أمام منتخب كينيا في برج العرب بهدف لمثله في الجولة الأولي من دور المجموعات وهو ما يضع المنتخب في موقف محرج نحو الحفاظ على آمال التاهل للبطولة الإفريقية.


كما أن بداية حسام البدري مع المنتخب لم تكن مبشرة على الإطلاق رغم الفوز على بوتسوانا وليبيريا بهدف نظيف في لقاءات ودية، لكن يظهر المنتخب بالشكل المطلوب الذي يرضي الجماهير المصرية.


وتلقى المنتخب انتقادات كبيرة عبر "السوشيال ميديا" بسبب الظهور السيئ كما طالبت بعض الآراء من الجماهير إقالة حسام البدري وعدم استمراره مع المنتخب مع استقطاب مدرب آخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإنعاش آمال التأهل للبطولة الإفريقية كان 2021.


وفي الوقت الذي هاجمت فيه الجماهير حسام البدري ولاعبي المنتخب لم يصدر اتحاد الكرة أي قرار رسمي أو بيان بشأن إقالة الجهاز الفني للمنتخب.

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