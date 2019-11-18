اسعار الذهب اليوم الاثنين 18- 11 - 2019 في عمان
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 18- 11 -2019 ، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .
اسعار الذهب اليوم الاثنين 18- 11 -2019 في البحرين
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ريال
عماني
|
عيار الذهب
|
46.86
|
04.
|
اسعار الذهب عيار 24
|
42.96
|
54.
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.01
|
15.79
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.15
|
13.53
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.34
|
10.53
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.43
|
9.02
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.457
|
561.15
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.04
|
126.31
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.862
|
18.043
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
17 نوفمبر
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.19
|
16 نوفمبر
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.19
|
15 نوفمبر
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.18
|
14 نوفمبر
|
10.65
|
13.69
|
15.98
|
18.26
|
13 نوفمبر
|
10.58
|
13.60
|
15.87
|
18.13