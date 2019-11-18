يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 18- 11 -2019 ، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.

ا سعار الذهب الاثنين 18- 11 -2019 في البحرين

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18- 11 -2019 في البحرين

دولار أمريكي سعر الذهب بـ ريال عماني عيار الذهب 46.86 04. 18 اسعار الذهب عيار 24 42.96 54. 16 سعر الذهب عيار 22 41.01 15.79 اسعار الذهب عيار 21 35.15 13.53 اسعار الذهب عيار 18 27.34 10.53 سعر الذهب عيار 14 23.43 9.02 سعر الذهب عيار 12 1.457 561.15 اسعار أوقية الذهب 328.04 126.31 اسعار جنيه الذهب 46.862 18.043 اسعار كيلو الذهب

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين